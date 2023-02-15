رواتب مجزية وحوافز شهرية.. 120 فرصة عمل جديدة لذوى الهمم

كتبت - مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن توافر 120 فرصة عمل جديدة لذوى الهمم ، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع عن طريق برامج تدريب مناسبة أو توفير فرص عمل لائقة تُحسن من مستويات معيشتهم وتوفر لهم الحياة الكريمة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن فرص العمل الجديدة

-فرص العمل لأصحاب الإعاقة السمعية من حملة المؤهلات المتوسطة.

-الوظائف المطلوبة "عمال نسيج".

-التقديم من سن 18 إلى 30 سنة.

-الرواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسي، بالإضافة إلى بدلات وحوافز شهرية.

-الوظائف تتيح مزايا تأمين اجتماعي وصحي.

-للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة عليهم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة.

وتواصل وزارة القوى العاملة جهودها لدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك من خلال خلق المزيد من فرص العمل في جميع منشآت القطاع الخاص غير المستوفاة لنسبة الـ5% من العاملين بها، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم.

ووجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ5% بداخلها.