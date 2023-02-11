"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل برواتب مجزية فى عدة محافظات.. التفاصيل

كتبت – مرام محمد

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين في عدد من شركات القطاع الخاص بمحافظة القليوبية، برواتب مجزية، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجارى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية فرص العمل المتاحة.

1- فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة بطريق سندبيس

الوظائف المطلوبة

-20 عامل إنتاج

الشروط والمزايا

-السن: 21 - 38 سنة

الراتب: 2400 جنيه

2- فرص عمل بأحد مصانع الدهانات بالمنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

-20عامل إنتاج

الشروط والمزايا

-السن: 35 سنة

-الراتب: 2800 جنيه

3- فرص عمل بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

-10 فنيين مكابس - خبرة 3 سنوات

-5 فنيين حقن - خبرة 3 سنوات

-5 فنيين صيانة أجهزة كهربائية - خبرة سنتان

-2 فنى اليكتروستاتيك - خبرة سنتان

-2 فنيين لحام كهرباء - خبرة 3 سنوات

-فنى كهرباء كنترول - خبرة 5 سنوات

-15 فنى تجميع أجهزة كهربائية - خبرة سنتان

الشروط والمزايا

-المؤهل: متوسط

-السن: 30 - 35 سنة

-الراتب: 2400 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات الملابس الجاهزة بطريق مصر اسكندرية الزراعى – قليوب

الوظائف المطلوبة

-15 مشرف جودة - مؤهل عالى أو فوق المتوسط - الراتب 3000 جنيه

-10 عمال أورليه - الراتب 2800 جنيه

-10 عمال أوفر - الراتب 2500 جنيه

-15 عامل سنجر - الراتب 2600 جنيه

-8 عمال مكواة - الراتب 2400 جنيه

الشروط

-السن: 24 - 28 سنة

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.