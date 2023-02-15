رئيس باراجواي يدعو شركات تايوان لدخول سوق أمريكا الجنوبية عبر بلاده

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أعرب رئيس باراجواي ماريو عبدو بينيتيز، عن أمله في أن تختار الشركات التايوانية بلاده مركزا إقليميا لدخول سوق أمريكا الجنوبية وكذلك استخدام شركات باراجواي لتايوان كمحور لدخول السوق الآسيوية، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، زادت التجارة والاستثمار بمقدار أربعة أضعاف.



جاء ذلك في تصريح لرئيس باراجواي عقب وصوله تايوان الثلاثاء، حيث تحتفل الدولتان بالذكرى السادسة والستين لعلاقاتهما الثنائية الرسمية في وقت لاحق من العام الجاري -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.



وقال بينيتيز إنه سعيد لأنه قبل ستة أشهر من انتهاء فترة عمله التي دامت خمس سنوات، تمكن من زيارة تايوان، التي سماها "الأمة الشقيقة"، مشيرا إلى أن زيارته ستستمر لمدة خمسة أيام، ستكون فرصة لكلا الحكومتين لمراجعة مشروعات التعاون الثنائي وتجديد الالتزامات المتبادلة.

ووجه الشكر لحكومة تايوان على مساعدتها لبلاده خلال فترة ولايته، مؤكدا أن باراجواي ستواصل العمل مع تايوان في المستقبل على أساس القيم المشتركة "الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتعد باراجواي حليف دبلوماسي لتايوان من بين الـ 14 دولة التي تعترف دبلوماسياً بتايبيه بدلاً من بكين، وأقام كلا البلدين علاقات دبلوماسية رسمية في يوليو 1957.