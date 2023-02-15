اليوم السابع
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وصناعات الوقود الأخضر..

رئيس المنطقة الاقتصادية يعرض فرص الاستثمار على شركات مضخات المياه

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:42 م
رئيس المنطقة الاقتصادية يعرض فرص الاستثمار على شركات مضخات المياه جانب من الاجتماع
كتب مدحت عادل

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التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدداً من ممثلي الشركات اليابانية أثناء تواجده بالعاصمة اليابانية طوكيو، خلال يومه الثاني في إطار جولته الترويجية لطرق أبواب الاستثمار واستقطاب الشركات اليابانية للعمل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية؛ حيث شهدت الزيارة نشاطاً مكثفاً ولقاءات مع مجتمع الأعمال الياباني، حيث عقد لقاء مع يوشيهنورى كانيهانا، رئيس شركة كاوازاكى للصناعات الثقيلة (Kawasaki Heavy Industries) وذلك بمقر الشركة بطوكيو، حيث ناقش الجانبان الإمكانيات المتاحة للاستثمار في المحاور الأساسية لنشاط الشركة وتم التركيز على أنشطة الهيدروجين الأخضر وإنتاجه من المنطقة وتصديره إلى الخارج، حيث تمتلك كاوازاكى التكنولوجيا والخبرة اللازمة للنقل وكذلك قدراتها التكنولوجية في إنتاج بعض المكونات اللازمة لصناعات الوقود الأخضر وإنتاجه واستخدامه فى استخدامات كثيرة منها إنتاج الكهرباء وتقليل الانبعاثات في الصناعة وتموين السفن بالإضافة إلى صناعة التنقل Mobility، وفى هذا السياق عرض رئيس المنطقة الاقتصادية نبذة عن المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة بما يتعلق بمجال إنتاج الوقود الأخضر، حيث تم البدء في إنشاء مركز عالمي بالمنطقة لإنتاج الوقود الأخضر وتصديره للخارج مع التركيز على الاحتياجات المستقبلية من التطبيقات اللازمة لاستخدام الوقود الأخضر داخل السوق المحلي أيضاً.
 
كما اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس والوفد المرافق له مع ممثلي شركة توريشيما اليابانية (Torishima) المتخصصة في صناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والأغراض المدنية خاصة في محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية وتحلية المياه، حيث ناقش أليستير فلت، رؤية الشركة في إنشاء مركز متخصص لتوزيع قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتركيب إلى الدول المجاورة انطلاقاً من مصر عبر بوابة المنطقة الاقتصادية، حيث أبدى اهتماماً ملحوظاً بالمنطقة الاقتصادية وأنشطتها ومدى ملائمتها لنشاط الشركة حيث ترغب في البدء بنشاط لوجستي وصولاً إلى نشاط التصنيع حسب رؤية الشركة والمقومات المتاحة حالياً لذلك.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

جولة طوكيو

الترويج للفرص الاستثمارية



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