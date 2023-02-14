المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد شركة Sime Darby الماليزية لبحث سبل التعاون في صناعات زيت النخيل

كتب مدحت عادل

في إطار تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الدولي وتنويع سبل التعاون الاقتصادي الذي تسعى له المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ استقبلت الهيئة صباح اليوم وفد من شركة Sime Darby الماليزية المتخصصة في صناعة زيت النخيل والتي تنتمي لقطاع الصناعات الغذائية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطينه والتوسع في الأنشطة المتعلقة به في مختلف المناطق الصناعية خاصة بمنطقة أبو خليفة الصناعية والمعدة خصيصاً لهذا النوع من الصناعات.

وكان في استقبال الوفد اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشون المنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار، لتعريف الوفد على أهم ما تملكه الهيئة من إمكانيات وقدرتها على استيعاب كافة أنواع الصناعات وقدرة الموانئ التابعة للهيئة على الإسهام في دعم حركة التجارة في العالم ولا سيما منتجات المصانع الموجودة داخل نطاق مناطقها الصناعية.

وفي بداية اللقاء أوضح اللواء وليد يوسف خلال عرضه التقديمي عن قدرات المنطقة الجنوبية لدعم هذه الصناعة، مشيراً إلى إمكانات مينائي السخنة والأدبية فيما يتعلق بعمليات الصب السائل، حيث يوجد بميناء الأدبية 9 أرصفة يستخدم الرصيف رقم 8 والرصيف رقم 9 لأعمال الصب السائل نظراً لقرب الرصيفين من صهاريج التخزين والتي وصل عددها إلى 248 خزان، لافتاً إلى أن أداء الميناء يحرز تقدماً بالتزامن مع أعمال التطوير المقامة به.

فيما أكد الدكتور إبراهيم عبد الخالق على امتلاك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من المقومات التي تصنع منها بيئة جاذبة للاستثمار من خلال التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والموقع المتميز، والذي يعد أحد أهم الركائز للوصول إلى مختلف الدول، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بسهولة النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما أوضح المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة والقطاعات الصناعية المستهدفة.

من جانبه أعرب شريمان علواني محمد نور الدين مسئول الاستراتيجية والابتكار بالشركة عن سعادته بحفاوة الترحيب وأوضح أن شركة Sime Darby تعد شركة رائدة تملك مزارع متكاملة تشارك في سلاسل القيمة الخاصة بصناعة زيت النخيل بالكامل، وتتعامل مع العديد من دول العالم مثل الصين وتايلاند وإندونيسيا وانجلترا وهولندا وجنوب إفريقيا بحجم عمالة يبلغ 82842، وتسعى الشركة لعمل الدراسات اللازمة لفتح أسواق جديدة في مصر وشرق أوروبا وإفريقيا.

كما أوضح سانديب بهان مدير العمليات والتجارة العالمية بالشركة أن هذه الزيارة تأتي في ضوء الدارسات القائمة الآن للتعرف على إمكانية التعامل مع السوق المصري المحلي من خلال منتجات الشركة، أو التوريد للشركات التي تتعامل مع زيت النخيل كمنتج أولي لازم لصناعاتها، كما يجري الدراسة لعمل خطة عمل لآلية التعاون للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المقدمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن الموانئ والأرصفة التي تدعم عمليات النقل والتخزين.

وعقب الزيارة انتقل وفد الشركة لتفقد ميناء السخنة والتعرف على أهم أعمال التطوير القائمة به والتي قاربت على الانتهاء، كما اتجه الوفد إلى زيارة ميناء الأدبية والذي يعد أحد أهم الموانئ التي تعمل في مجال الصب السائل على البحر الأحمر.