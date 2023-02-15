والتقي نبيل عمّار مع رمطان لعمامرة قبيل مشاركتهما في مؤتمر "القدس صمود وتنمية" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المقرر انعقده اليوم الأحد بالقاهرة .