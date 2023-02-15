حب الشباب قد يكون علامة على سوء صحة الأمعاء ومشكلات الجهاز الهضمى

كتبت فاطمة خليل

هناك علاقة قوية بين مشكلات الجلد و صحة الأمعاء ، ويعتبر حب الشباب جزءًا طبيعيًا من سن البلوغ، ولكنه قد يعني أيضًا علامة على ضعف صحة الأمعاء، وهناك المزيد من الطرق التي يحاول بها جلدك إظهار أنك بحاجة إلى العناية بأمعائك، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "Health".

الحالة السيئة لبكتيريا الأمعاء المفيدة تسبب أضرارًا جانبية للحاجز الواقي المضاد للميكروبات في الجلد، هذا يمكن أن يزيد من فرص مشاكل الجلد، أي شيء يهيج بطانة القناة الهضمية قد يسبب التهاب الجلد، لذلك ، سواء كانت مسببات الحساسية أو الأدوية أو المضافات الغذائية أو الألوان الصناعية أو الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف وعالية السكر ، فإنها يمكن أن تهيج بطانة الأمعاء عندما يحدث ذلك، يلتهب الجسم أيضًا. وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم التهاب الجلد.

مشكلات الجلد التي تظهر ضعف صحة الأمعاء

1. الأكزيما

يمكن أن يؤدي عدم توازن بكتيريا الأمعاء في القناة الهضمية إلى مجموعة واسعة من مشاكل الجلد يمكن أن يؤدي إلى بشرة حساسة وفي النهاية مشاكل مثل الإكزيما، وهي حالة تسبب جفاف بشرتك والحكة.

2. حب الشباب

يمكن رؤيته على الجبهة والخدين عندما يكون هناك خطأ ما في القناة الهضمية، يمكن أن يؤدي وجود طفيليات أو الأمعاء المتسربة أو العدوى البكتيرية ، أو مرض الارتجاع المعدي المريئي أو حتى حمض المعدة المنخفض إلى ظهور حب الشباب.

3. الوردية

الوردية مرض جلدي يسببه ضعف صحة الأمعاء. سيكون لديك مسام أكبر على الوجه وجفاف الجلد وهو مرتبط بمرض التهاب الأمعاء ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، ومتلازمة القولون العصبي وارتجاع المرىء.

4. الصدفية

وهي حالة تتراكم فيها خلايا الجلد ثم تشكل بقعًا جافة ومثيرة للحكة. يمكن أن ترتبط الصدفية بالإجهاد ، ولكنها مرتبطة أيضًا باختلال توازن القناة الهضمية.

هناك علاقة بين الصدفية ومرض التهاب الأمعاء. لذلك ، سيكون لديك أعراض مثل الطفح الجلدي أو بقع حمراء وملتهبة في الجلد.

نصائح لتحسين صحة القناة الهضمية

يمكن أن يسبب ضعف القناة الهضمية مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والإسهال والغثيان وآلام البطن والحموضة والإمساك وزيادة الوزن أو فقدان الوزن لذلك ، قم بتحسين صحة القناة الهضمية عن طريق القيام بما يلي:

-يمكن أن يكون الإجهاد مشكلة للأمعاء ، لذا حاول الاسترخاء عن طريق ممارسة اليوجا والتأمل.

-يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بشكل يومي أيضًا في تحسين صحة القناة الهضمية.

- اختيار البروبيوتيك والأطعمة المخمرة التي تقلل من التهاب الأمعاء.

-حافظ على رطوبتك بشرب كمية كافية من الماء للمساعدة في دعم صحة الأمعاء.

-تجنب الإفراط في تناول السكر.

-تناول الخضار والفواكه الغنية بالألياف والبراعم والحبوب الكاملة والبقوليات.

ابتعد عن التدخين والأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة التي يمكن أن تخل بتوازن القناة الهضمية.

الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على مواد تلوين ونكهات صناعية ومحليات.