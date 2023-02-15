جامعة الزقازيق تحصد المركز الثاني "ببالونة الشرايين" في معرض القاهرة الدولي

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أشاد الدكتور خالد الدرندلي بمشروع جامعة الزقازيق " بالونة الشرايين ذات الضغوط المتغيرة " الفائز بجائزة المركز الثاني لأفضل ابتكار في مجال الصحة العامة والدواء، في مسابقات معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته السابعة، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي يومي (13) و (14) فبراير الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وأثني الدرندلي على الإنجازات التي حققها مركز إدارة المشروعات والإبتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي ، أثناء مشاركته في المعرض وقدم الشكر للباحث الرئيسي للمشروع الفائز والباحثين المشاركين ، وكل من ساهم فيما حققته الجامعة من إنجازات في فعاليات المعرض في ظل منافسة قوية بين مختلف الجامعات والمراكز البحثية المشاركة٠

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة بأن الابتكار الفائز هو أحد مخرجات مشروع بحثي قام به د.محمد الطحلاوي الأستاذ بكلية الطب البشري والفريق المشارك، و هو عبارة عن " بالونة الشرايين ذات الضغط المتغير " ، الذي يتكون من العديد من المقاطع الصغيرة التي تندمج مع بعضها البعض على طول عمود البالون. ولكل جزء منها خصائص ضغط مختلف ، ويحتوي العمود على فتحات " منافذ " متعددة يمكن كشفها بشكل منفصل أثناء النفخ بحيث يتم توجيه ضغط النفخ إلى فتحة أو فتحات معينة في كل مرة ، و يحتوي كل مقطع على مخرج منفصل يستخدم لنفخه مع الضغط المطلوب ، وفقًا للضيق والتكلس في الجدار الشرياني المقابل ، ويمكن نفخ كل جزء على حدة بضغوط مختلفة وتأكيد وضع الدعامة الموضعية دون الحاجة إلى بالونات أخرى غير متوافقة ، تحمل العديد من المضاعفات وتضيف تكلفة إضافية٠

وأوضح عسكورة أن الجامعة شاركت بعدد من الابتكارات والمشروعات البحثية الأخرى في المعرض منها ؛ جهاز لحساب عدد الضربات الصحيحة لرياضة كرة السرعة ، و مشروع آلة متعددة الأغراض لحصد المحاصيل الجذرية، ومشروع لتركيبة طويلة الأمد لدواء الألو جلبتن لعلاج داء السكري ، بالإضافة إلى نظام إدارة المستندات، وهو نظام آمن لتخزين المستندات وتوثيقها بديلا للختم الجمهوري٠