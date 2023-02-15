جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول بمؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، جامعة الإسكندرية عن فوز الجامعة بالمركز الأول فى ترتيب مؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع، والمركز الثانى والميدالية الفضية فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

يأتى ذلك فى ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للإبتكار 2023 فى نسخته السابعة، الذى نظمته وزارة التعليم العالـى وأكاديمية البحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الجامعات المصرية والمركز البحثية والجهات الصناعية المختلفة.