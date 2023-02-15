جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول بمؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، جامعة الإسكندرية عن فوز الجامعة بالمركز الأول فى ترتيب مؤشر إنتاج الابتكارات وبراءات الاختراع، والمركز الثانى والميدالية الفضية فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
يأتى ذلك فى ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للإبتكار 2023 فى نسخته السابعة، الذى نظمته وزارة التعليم العالـى وأكاديمية البحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الجامعات المصرية والمركز البحثية والجهات الصناعية المختلفة.
وأكد رئيس الجامعة أن هذه النتائج جاءت انعكاساً لاهتمام الجامعة بدعم الإبتكار وتعزيز فكر الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيداً بمستوى طلاب الجامعة المتميز والمشرف فى كافة المحافل المحلية والدولية، وموضحاً أن الجامعة تعمل على رعاية رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب الجامعة والباحثين والمشروعات الناشئة من خلال مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) ومن خلال الحاضنات التكنولوجية للنظم الذكية التى أطلقتها جامعة الإسكندرية لتقديم الدعم لأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين، ومن خلال الدعم الذى يقدم للبحوث لتحويلها لمنتجات لتكون نواة للشركات فى تكنولوجى بارك الذى تؤسسه جامعة الإسكندرية، كما يوجد لدى الجامعة مركز ريادة الأعمال والابتكار، ويضم عقول وطاقات تهتم بالابتكار والإبداع، تسعى الجامعة لدعمهم لضمان إدارة فعالة للإبداعات البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة