اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استمرار الدراسة بكليات جامعة الإسكندرية رغم سوء الطقس وسقوط الأمطار

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:43 ص
استمرار الدراسة بكليات جامعة الإسكندرية رغم سوء الطقس وسقوط الأمطار جامعة الإسكندرية
الإسكندرية اسماء على بدر

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تواصل كليات جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء فى استقبال الطلاب والمحاضرات بشكل طبيعى حسب الجداول المعلنة للطلاب رغم سوء الطقس وسقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.
 
كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم  الأربعاء 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. 
 
وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الأربعاء 15 فبراير. 
 
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة. 
 
ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
 
 
 

 


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