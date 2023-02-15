"ثقافة شمال سيناء" تنظم قافلة خدمية لمنطقة المنصور بقرية قاطية

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت مديرية ثقافة شمال سيناء، قافلة خدمات ثقافية استهدفت الأطفال والأسر بمنطقة المنصور بقرية قاطية غرب مدينة بئر العبد.

وقال أشرف المشرحانى، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، إنه تم تنفيذ قافلة خدمات ثقافية متكاملة خدمة لأهالى منطقة المنصور بقرية قاطية، تضمنت فاعليات ورشة رسم للأطفال ورسم لوحات تعبر عن حب الوطن وولاء وانتماء الأطفال وحبهم لسيناء باستخدام الوان الباستيل والفلوماستر والخشب بتوجيه من الفنانة التشكيلية إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، وعمل معرض كتب لإصدارات الهيئة بتخفيضات كبيرة بمقابل زهيد لتشجيع الأطفال على اقتناء الكتب وممارسة القراءة نظمته صفاء حمدى مدير إدارة الشئون الثقافية.

وأضاف أنه تخللت الفعاليات عروض فنية للفرقة التلقائية تحت التأسيس ببيت ثقافة قاطية تعبر عن التراث والفلكلور السيناوى وعرض فنى لفريق كورال الأطفال ببيت ثقافة قاطية وتكريم المتميزين.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية وإكتشاف المواهب بكافة المجالات، بإقليم القناة وسيناء الثقافى من خلال فرع ثقافة شمال سيناء.

أعلنت ثقافة شمال سيناء فى بيان، أنه عقد قصر ثقافة العريش بإدارة إيناس سمير ندوة شعرية للشاعر سمير محسن بحضور محمد محروس مشرف نادى أدب العريش، كما عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل، محاضرة تثقيفية، حاضرها الدكتورة كاميليا كمال نائب مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، تحدثت فيها عن مرض السعار، والأسباب، والعلاج، وطرق الوقاية، كما تحدثت عن التأمين علي الثروة الحيوانية، و الفائدة التي تعود علي المربي، أدارها ابراهيم القطاوي مسئول النشاط ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الطب البيطري، وهيئة قصور الثقافة.

ونظم أحمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد بمجلس مدينة العريش محاضرة تثقيفية بعنوان "بالتحدى أستمر فى نجاحى" بحضور اللواء أسامة أحمد العفش رئيس المجلس، ألقاها الدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش.

وتم بمكتبة الكرامة الثقافية بإدارة أحمد أبو السعود، مناقشة كتاب بعنوان "البالون العجيب" تأليف عبد التواب يوسف، ناقشة مع رواد المكتبة، هجرس سالم، سلامة أحمد، عايدة صباح مسئولى الأنشطة بالمكتبة، وفى بيت ثقافة 30 يونيو بقرية 30 يونيو قام سليمان منصور مدير البيت باكتشاف وتنمية مواهب رواد البيت فى، الشعر والإلقاء والرسم.