توقيع مذكرة تفاهم لإدارة المخلفات وتحويلها لوقود نفاثات مستدام

كتبت -مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2023)، التوقيع علي مجموعة من مذكرات التفاهم و اتفاقيات التعاون المشترك بين قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية في إطار توسيع الشراكات و فتح افاق وفرص جديدة لاعمال شركات قطاع البترول المصري ودعم انشطة التحول الرقمي والاستدامة البيئية وخفض الكربون.

حضر التوقيع السفير الايطالي بالقاهرة السفير ميشيلي كواروني والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمستدال.

ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) وشركة شل مذكرة تفاهم لتقييم إدارة المخلفات لتحويلها لوقود نفاثات مستدام .

وتهدف المذكرة التي وقعها الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر إلى تقييم الكميات المتاحة من المخلفات الزراعية والناتجة عن الانشطة البحرية والصلبة وثاني أكسيد الكربون الناتج من بعض الصناعات والهيدروجين منخفض الكربون بغرض تحويلها إلى وقود منخفض الكربون ووقود طيران حیوی مستدام، وسيجري سيتم تقييم البنية التحتية والتكنولوجيا والمسارات المتاحة لإنتاج الوقود الحيوى المستدام للطيران، كما تشمل المذكرة وضع خارطة طريق لخيارات الإنتاج المتاحة والإطارالعام للسياسات المتعلقة بإنتاج الوقود منخفض الكربون ووقود الطيران الحيوى المستدام في مصر.

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة ابسكو السعودية للطاقة عقد بيع وقود النفاثات المدني بمطار القاهرة الدولي ويأتي ذلك في ضوء الجهود الدائمة لقطاع البترول لجذب الاستثمارات الجديدة حيث تعد شركة أبسكو للطاقة واحدة من الشركات الرائدة في العالم والمملكة في تزويد وقود الطائرات ومواد التشحيم.

وقام بالتوقيع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع محمد علي رضا الرئيس التنفيذي لشركة ابسكو السعودية.

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكـرة تفاهــــم مع شركة CCDC middle east الصينية احدي شركات التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية لتطبيق النظـم الحديثة لإدارة السلامـة والصحة المهنية وحماية البيئة على أجهـزة الحفـر.

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع ين يوخان المدير العام لفرع الشركة الصينية.

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة DNV للتعاون في مجال الاستدامة بابعادها الإقتصادية والبيئية والاجتماعية.

قام بالتوقيع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع المهندس هشام الجرواني نائب رئيس DNV.

كما تم توقيع اتفاقية اطارية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيسكو لدعم مشروعات التحول الرقمي وتوفير أحدث الحلول والبرامج، وتقديم الدعم الفني وذلك لتأمين وحماية البنية التحتية لقطاع البترول.

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة مع المهندس ايمن الجوهري مدير عام شركة سيسكو لشمال افريقيا.

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية تدريب مع شركة ايناب سيبترول العالمية في مصر، وتهدف الاتفاقية التي وقعها المهندس المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني مع المهندسة دينيس بوتو مدير عام ايناب سيبترول مصر لرعاية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل ضمن برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، بهدف تطوير ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للقيادات الوسطى بمواقع الإنتاج وذلك بعد اجتيازهم التقييمات الفنية والإدارية طبقاً لأحدث الممارسات العالمية للوصول لأفضل العناصر القادرة على تحمل مسئولية إدارة سلامة العمليات بمختلف الإدارات الفنية، بشكل يضمن دمج مفهوم السلامة مع مختلف الأنشطة.

كما وقعت شركة بتروجت مع شركة هانيويل العالمية في شمال إفريقيا مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع شركة بتروجت كشركة قائمة بالتصنيع والتجميع المحلي لشركة هانيويل وذلك فيما يتعلق بحلول هانيويل للميكنة والتشغيل الآلي للمحطات الطرفية.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس خالد هاشم الرئيس الاقليمي لشركة هانيويل، ستناقش الشركتان خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق مشترك لقيام "بتروجت" بهذا النشاط لشركة هانيويل فى مصر مع إمكانية التوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما وقعت شركة بتروجت وشركة “DNV” مذكرة تفاهم لدعم مشاركة بتروجت في مشروعات محطات انتاج الهيدروجين الأخضر.

ووقع المذكرة المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت مع المهندس هشام الجرواني نائب رئيس شركة DNV.

ووقعت شركة صان مصر وشركة هواوي تكنولوجيز مصر مذكرة تفاهم وذلك للتعاون في مجال استخدام أحداث التقنيات الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحول الرقمي في البترول والغاز.

وقع المذكرة المهندس اشرف بهاء رئيس شركة صان مصر مع جوي دينج الرئيس التنفيذي لمجموعة اعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي تكنولوجيز مصر.

كما وقعت صان مصر اتفاقا مع شركة DNV بشأن اجراء عمليات التقييم الميكانيكية وتقييم العمليات بمصفاة تكرير أسيوط.

كما وقعت شركة انبي اتفاقية التعاون مع شركة SAP في مجال تفعيل التحويل الرقمي بين شركات القطاع المختلفة بالإضافة لتدريب كوادر قطاع البترول علي احدث البرمجيات.

وقع الاتفاق المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي مع المهندس محمد سامي المدير العام لشركة SAP Egypt.

كما وقعت انبي اتفاقية تعاون مع شركة سايبم العالمية، وبموجب الاتفاق الذي وقعه المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي مع المهندس اليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي للشركة للتعاون في مجال التطوير الهندسي والأنشطة الهندسية والتصميمات وكذلك مرحلة التنفيذ اللاحقة للمشروعات.

كما وقعت شركة جاسكو مذكرة تفاهم مع شركة "إم.إم.إي.سي" مانسمان الاماراتية لتقوم شركة جاسكو باعمال داخل الامارات العربية المتحدة تشمل اعمال الفحص التقني لخطوط الغاز والنفط واعمال اصلاح الخطوط بالاضافة الي أعمال الثقب علي الساخن وانشاء محطات قياس الغاز وتركيب انظمة الاسكادا، وذلك نظرا لما تمتلكه جاسكو من خبرات وامكانيات وسابقة اعمال في هذا المجال.

وقع المذكرة المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو و المهندس انس الجوادي الرئيس التنفيذي للشركة الاماراتية.

كما تم توقيع عقود بين شركة خدمات البترول الجوية والاكاديمية المصرية لعلوم الطيران لاقامة مركز تدريب لطياري الهليكوبتر لأول مرة في مصر والشرق الاوسط والاستفادة من امكانيات شركة خدمات البترول الجوية وهو ما يعتبر اضافة مصدرا جديدا للدخل من العملة الصعبة للشركة عن طريق التحاق الطلبة من الخارج بأكاديمية تدريب الهليكوبتر وكذلك يؤدى الى توفير العملة الصعبة بدلا من ارسال الطيارين الجدد المتقدمين للشركة للتدريب في الخارج.

وقام بالتوقيع اللواء طيار ايهاب عبدالمقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية و اللواء طيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

كما وقعت الشركة المصرية لخدمات الغاز "ECGS" وشركة شلمبرجير العالمية والشركات التابعة لها اتفاقية تعاون للاستفادة من الخدمات والأنشطة والتكنولوجيا المتطورة التي تتميز بها شركة شلمبرجير، لتقديم هذه الخدمات والأنشطة لجميع الشركات البترولية العاملة تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذا التعاون.

وقع الاتفاق المهندس عمرو فتحي رئيس الشركة المصرية لخدمات الغاز و المهندس شريف بيومي رئيس شركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط.

كما تم توقيع اتفاق شراكة بين شركة تنمية للبترول و شركة NESR لتقديم الخدمات لحقول ومواقع البحث والانتاج كخدمات استرجاع غازات الشعلة و تحلية مياه الأبار في المواقع البترولية و تبطين الأبار وكيماويات حفر الابار.

وقع الاتفاق المهندس مصطفي عامر رئيس شركة تنمية مع المهندس اسماعيل الخولي رئيس شركة NESR.