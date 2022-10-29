قطاع الأعمال: شركة مختار إبراهيم تنفذ مشروع نقل مياه بالإمارات بـ1.9مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

"عصمت": نحرص على توسيع نطاق عمل الشركات التابعة محليًا وخارجيًا وفتح أسواق جديدة

فازت شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتنفيذ مشروع منظومة نقل المياه بمحطة ضخ الوحدة الثالثة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة حوالي 1.9 مليار جنيه مصري.

وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية العمل، وحرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري وتنفيذ المشروعات العملاقة داخليا وخارجيًا، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعظيم عوائد الشركات.

وأشار المهندس عصمت إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة، يمتلك إمكانيات ضخمة وخبرات متراكمة، يجري العمل على استغلالها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة فى إطار السياسة العامة للدولة لتعظيم عوائد الأصول.

ويتضمن نطاق عمل المشروع، الذي يمتد على طول 54 كيلو متر، أعمال خطوط نقل المياه من محطة الوحدة الثالثة القائمة إلى محطة الوحدة الرابعة والخامسة، وتشمل تطوير 29 نقطة تغذية (تحكم ميكانيكي) وتحويلها إلى تحكم إلكتروني، وعدد 22 نفق تحت طرق وخطوط غاز ومرافق قائمة، وتوريد وتركيب كابل ألياف ضوئية بطول 172 كم، و54 كم مواسير صلب.

كما يتضمن المشروع أعمال توسعات داخل محطة الوحدة الثالثة القائمة، وتتضمن توريد وتركيب عدد 3 طلمبات جديدة بجميع مستلزماتها لرفع طاقة المحطة بمقدار 48 مليون جالون /يوم، و15 خزان مطرقة مائية، و4 وحدات ضخ كلور، ودراسة هيدروليكية كاملة للمشروع وجميع الخطوط والمحطات الرابطة عليه لتكوين دائرة ضخ مغلقة بين 3 محطات قائمة.

يشار إلى أن شركة "مختار إبراهيم" كانت قد نفذت العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية 17.6 مليار جنيه.