"القومى للبحوث" يحصد جائزة أعلى جهة بحثية فى براءات الاختراع بمعرض القاهرة

كتب محمد صبحى

حصل المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث على جائزة أعلى جهة بحثية فى مصر حصولا على براءات الاختراع ب معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار ، والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والباحثين والضيوف، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسخته السابعة.

وسلم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجائزة للدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز .

وعرض المركز القومى للبحوث ، خلال مشاركته في فعاليات المعرض، عددًا من المشروعات المختلفة، في قطاعات الطاقة الجديدة و المتجددة، ، الابتكارات الخضراء، الهندسة والتكنولوجيا والصحة والدواء والأدوات الطبية، وذلك من خلال الأذرع الفنية والتقنيه بالمركز مثل مكتب رجال الاعمال والمستثمرين والابتكار، حاضنة ريادة الأعمال ، مركز بحوث التسويق المتقدمة، مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، مركز الطاقة المتجددة، و أبحاث تقنية النانو، والمواد المتقدمة.

جدير بالذكر أن جامعة الطفل التى انتهت مؤخرا من فعاليتها فى المركز القومى للبحوث قد شاركت أيضا بمنتجات للأطفال فى المعرض.