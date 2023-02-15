"البحث العلمى" تعلن محافظة الإسكندرية "عاصمة الابتكار الأخضر" فى مصر

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في حفل ختام معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار عن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022، وقد فازت محافظة الإسكندرية بالمرتبة الأولى، ثم محافظة الوادى الجديد جاءت فى المرتبة الثانية، ثم تأتى محافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة، وزي ر التنمية المحلية ، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد

وتم ايضاً تكريم أفضل المحافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عاصمة الابتكار، حيث فازت محافظة دمياط بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين، كما فازت ايضاً بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للابتكار الأخضر، بينما فازت محافظة الجيزة بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لبراءات الاختراع، وفازت محافظة الاسكندرية بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكارات من مؤشر عاصمة الابتكار في مصر لعام 2022.

وأوضح الدكتور محمود صقر، عند سؤاله عن مؤشر عاصمة الابتكار وكيفية اختيار عاصمة الابتكار أن المؤشر هو محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار ونحن ابتكرنا مؤشراً ترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمى المعترف به دولياً في قياس الابتكار، ويعد مؤشر عاصمة الابتكار هو أحد أساليب قياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، ويهدف إلى تقييم أداء الابتكار داخل المحافظات ومدى مساهمتها في دعم ونشر بيئة الابتكارات التي تساعد على رفع مستوى الكفاءة والتنافسية بين المحافظات في مجال الابتكار المجتمعي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد رمضان مدير المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى أن مؤشر عاصمة الابتكار هذا العام يركز على الابتكار الأخضر لاستخدام الموارد الطبيعية بأدنى مستوى وتوفير نوعية حياة أفضل ومواجهة تحديات آثار تغير المناخ والتكيف معه، وقد قام بتصميم مؤشر الابتكار الأخضر، المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تم تنفيذه من خلال استبيان عاصمة الابتكار الاخضر، بعد استيفائه من المحافظات بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية.