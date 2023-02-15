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الصحة: التشغيل التجريبى لـ21 منشأة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 09:02 ص
الصحة: التشغيل التجريبى لـ21 منشأة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، التشغيل التجريبي لـ 21 منشأة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.
 
يأتي ذلك في إطار الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافي.
 
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه قد تم البدء في الإعداد للمبادرة في شهر يناير 2023 وذلك عن طريق اختيار 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية/المناطق الطبية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى، وذلك ضمن 4942 منشأة رعاية أولية تستهدفها المبادرة على مدار عامين.
 
وأوضح "عبدالغفار" أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارىء على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية.
 
ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تردد 19 ألف و622 مواطن على الـ 21 وحدة صحية التي تم تشغيلها تجريبيًا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.
 
وأوضح "عبدالرازق" أن 4 آلاف و277 مواطنًا ترددوا على العيادات التخصصية والتي تعمل حتى الـ 6 مساءً في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتًا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية.
 
وقال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه يتم إحالة المرضى الذين يحتاجون الي المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، مشيرًا إلى إحالة 317 مريضًا إلى المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة اللازمة لحالتهم الصحية.
 
يذكر أن اختيار 21 نموذج منشأة رعاية أولية للعمل بالتشغيل التجريبي شمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد). 
 

الصحة

الوحدات الصحية

الخدمات الطبية

الرعاية الصحية



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