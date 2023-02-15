بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة لتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدولة.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة لتهنئة بهذه المناسبة.
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