الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من رئيس كينيا

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم موسيس كوريا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، الذي قام بتسليم رسالة خطية للرئيس من الرئيس الكيني "ويليام روتو"، تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرسالة تضمنت أيضاً طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)، لاسيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015، كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية، وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسا.

وأكد الرئيس السيسى التطلع المتبادل لتدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها.