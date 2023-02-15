اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: اعتراض 8 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع في أوكرانيا

الأربعاء، 15 فبراير 2023 07:43 م
الدفاع الروسية: اعتراض 8 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع في أوكرانيا الجيش الروسى
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية، وذلك بالإضافة إلى ثمانية صواريخ من أنظمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.


وأضاف كوناشينكوف "خلال الساعات الـ24 الماضية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، ثمانية صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد للصواريخ هيمارس، ودمرت أيضا 11 طائرة أوكرانية بدون طيار، في مناطق بجمهورية لوهانسك الشعبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، بأن القوات الروسية قضت على 8 مجموعات تخريبية أوكرانية في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي.


وأوضح "في اتجاه كوبيانسك، تم القضاء على 8 مجموعات تخريبية واستطلاع تابعة للجيش الأوكراني، في لوهانسك الشعبية.. الجيش الأوكراني خسر نحو 100 من عناصر في منطقة كوبيانسك خلال اليوم الماضي".


وقال كوناشينكوف "في اتجاه كوبيانسك، ألحق طيران الجيش والمدفعية التابعة لمجموعة القتال الغربية أضرارا بالقوى البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للجيش الأوكراني، ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بخاركوف".


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