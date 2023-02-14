وزير التنمية المحلية يشارك فى المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023 بالعاصمة الجديدة

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية اهتمت خلال السنوات الثماني الماضية بالبحث العلمى والتطوير وتشجيع الإبتكار، وكان لهذا الاهتمام أثره الملموس على المؤشرات الدولية ذات الصلة حيث حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر الابتكار العالمى لعام 2022 متقدمة 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2022.

وقال وزير التنمية المحلية، إن مصر جاءت في هذا التقرير فى المركز 89 عالمياً مقارنة بالمركز 94 في 2021 ، كما ارتفع مؤشر الإنفاق على البحث العلمى والتطوير 7 مراكز وأصبحت مصر في المرتبة 42 بعدما كانت فى المرتبة 49 عام 2021 وتقدمت كذلك مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية للمرتبة 49 بعدما كانت في المرتبة 54 في عام 2021 .

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023 والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، والذى شهد الاعلان عن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022، وتنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والعلماء والمبتكرين وأصحاب الإنجازات العلمية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة يعبر عن قدرة المصريين قيادة وحكومة وشعباً على تحويل الصحراء بالأفكار الجديدة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة وذكية ومليئة بالحياة والأمل في غد أفضل للأجيال القادمة وهو ما لم يمكن يتحقيق إلا بثقة المصريين في قيادتهم وثقة القيادة في قدرات أبناء الشعب المصرى العظيم.

وأعرب " آمنة " عن سعادته وفخره أن تشهد النسخة الحالية من المؤتمر تكريم محافظات مصرية لفوزها في مسابقة عاصمة الابتكار الأخضر 2022 وهو ما يدل على اهتمام آليات الإدارة المحلية والمحافظات بالتحول نحو التنمية المستدامة الخضراء القائمة على العلم وتشجيع الابتكار وتمكين أصحاب الأفكار الجديدة ، وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظى الإسكندرية والجيزة والقاهرة ودمياط والوادى الجديد على هذا التكريم المستحق ، وأعرب عن تطلعه لنقل تجاربهم الملهمة لباقى المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إطلاق مصر لاستراتيجية الملكية الفكرية في سبتمبر عام 2022، يمثل نقلة نوعية في اهتمام الدولة بالابتكار وهو ما عبر عنه الرئيس السيسى في مناسبات مختلفة وأكد من خلاله حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمى هي ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن رؤية مصر 2030 تمثل المظلة الرئيسية للتجربة التنموية المصرية، حيث تتضمن محوراً رئيسياً يركز على الابتكار، وتشير الرؤية إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن جهود الحكومة المصرية وبرنامج عملها يأتي لتلبية والاستجابة لهذه الرؤية الطموحة من خلال مضاعفة الاستثمارات في تبنى وتوطين التكنولوجيا وإتاحة خدمات الاتصالات فائقة السرعة وتشجيع حاضنات الأعمال التكنولوجية ورواد الأعمال الذين يعظمون من استخدام التطبيقات المختلفة فى تقديم الخدمات للمواطنين فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة فى مجال التعليم والبحث العلمى وتنفيذ خطة غير مسبوقة للتحول الرقمى.

وأكد الوزير أن الإدارة المحلية لم تكن بعيد عن كل هذه التطورات حيث تولى وزارة التنمية المحلية والمحافظات اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى تسجيل وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات بالإضافة إلى التطور اللافت للنظر في تبنى المحافظات لأنماط التنمية الخضراء والذكية والاستجابة لتحديات التغير المناخى والتعاون المتزايد بين المحافظات من جانب والمؤسسات الأكاديمية والجامعات من جانب آخرى.

وجدد وزير التنمية المحلية التهنئة للمحافظات المصرية التى قدمت نماذج هامة فى الابتكار الأخضر ودعا الوزير كافة المحافظات والجامعات المصرية ومراكز البحث والتطوير لبذل مزيد من الجهد فى التنسيق والتعاون من أجل الربط بين مخرجات البحث العلمى من جانب وتحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر والعمل سوياً على تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بما يتفق وغايات وتطلعات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جدير بالذكر أنه تم خلال المؤتمر اعلان فوز محافظة الاسكندرية بالمرتبة الأولى، ثم محافظة الوادى الجديد فى المرتبة الثانية ، ثم تأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة، كما تم تكريم أفضل المحافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عاصمة الابتكار، حيث فازت محافظة دمياط بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين، كما فازت أيضاً بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للابتكار الأخضر، بينما فازت محافظة الجيزة بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لبراءات الاختراع، وفازت محافظة الاسكندرية بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكارات من مؤشر عاصمة الابتكار في مصر لعام 2022.