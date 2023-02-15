الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات

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أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن خطط لخفض انبعاثات الشاحنات لثاني أكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "فرانس برس" أن هذه الخطط تتضمن استبدال مركبات غير مسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالحافلات الحضرية، بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات الكربون من الشاحنات الجديدة التي ستباع بداية من عام 2040 بنسبة 90%.

في وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض حظر منفصل على السيارات والعربات التي تعمل بالوقود الحفري اعتبارا من عام 2035.

لكن مقترحات المفوضية بشأن مركبات الشحن والمسافرين الأكبر حجما ما زالت قيد المفاوضات مع الدول الأعضاء.

وفي يناير، حثت هولندا وبلجيكا والدنمارك ولوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي على تحديد موعد يتوجب بحلوله أن تصبح الشاحنات والحافلات الجديدة في أوروبا غير مسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووضعت أهدافا طموحة للسيارات، تضمنت تحديد موعد نهائي بحلول عام 2035 حتى تصبح كافة السيارات الجديدة التي يتم بيعها في أوروبا غير مسببة للانبعاثات.