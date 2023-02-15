"الإسكندرية": تواجد ميدانى لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس اليوم الأربعاء متوقع سقوط أمطار متوسطة علي السواحل الشمالية وقد تصل إلي غزيرة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها علي الوجة البحرى.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.