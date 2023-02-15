إقبال أطفال شمال سيناء على برنامج وزارة الأوقاف التثقيفى بالمساجد

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مساجد أوقاف شمال سيناء تشهد إقبالاً للأطفال فى البرنامج التثقيفى الذى تنفذه وزارة الأوقاف بعددا من المساجد، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، انه تقدم جوائز قيمة لتحفيز الأطفال المشاركين، لافتا انه شهد البرنامج التثقيفى للأطفال إقبالاً كثيفًا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سن 6 وحتى 15 عما، لتعلم وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، والفقه والسيرة النبوية، والعقيدة الإسلامية وبعض الآداب والقيم الإسلامية ، تحت إشراف نخبة من العلماء أئمة المساجد القائمين على تنفيذ النشاط ، والذى يقام بمساجد المديرية يومى الأحد ، والخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر مباشرةً.

وأشار مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، انه أوقاف شمال سيناء وجهت دعوة للآباء والأمهات بمتابعة إرسال أطفالهم إلى البرنامج التثقيفي بالمساجد فى المواعيد المحددة رغم عودة الدراسة، للاستفادة من كل ما يقدمه أئمة المساجد من مادة تثقيفية ودينية بالبرنامج التثقيفي ، لافتا انه سيتم تقديم جوائز قيمة للأطفال المشاركين فى البرنامج التثقيفي خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم على الاستمرار و النبوغ والتميز.

اضاف انه تستقبل المقارئ القرٱنية للجمهور أهل القرآن بمساجد أوقاف شمال سيناء بعد عصر يوم الجمعة من كل أسبوع ، كما تشهد مساجد شمال سيناء تكثيف للدروس المنهجية لرواد المساجد المتخصصة فى العلوم الشرعية المختلفة، واستمرار فعاليات برنامج المنبر الثابت .

وتابع مدير أوقاف شمال سيناء، ان العلماء أئمة المساجد بأوقاف شمال سيناء يواصلون الأداء المتميز فى تقديم الدروس المنهجية لرواد المساجد المتخصصة فى العلوم الشرعية المختلفة، لافتا انه فى بعض المساجد تنطلق الدروس يوم الثلاثاء، وفى البعض الآخر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب.

وأضاف أن علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم فى تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير عبر برنامج (المنبر الثابت) بمساجد شمال سيناء في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء، إلى أنه فى هذا السياق تنظم ندوات برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومنطقة وعظ الأزهر بشمال سيناء بعدد من المساجد الكبرى المشاركة في النشاط.