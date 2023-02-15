أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-2-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والنصر للأعمال المدنية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن تكس للأصواف.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 563 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.89%، والعرب على 8.13%، واستحوذت المؤسسات على 28.29% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.70%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 174 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 199.6 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1261 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 47 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 29.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.69%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 23.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.17%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 13.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 49.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.76%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 13.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 39.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.88%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 22.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.23%.