ارتفاع جماعى للمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 10مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.107 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 20716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3003 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 4523 نقطة.