آليات إصدار بطاقات التموين بدل تالف أو فاقد.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 2 بشأن تكلفة إصدار البطاقات التموينية بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي، وكذلك تعديل نظام إصدار إيصالات صرف الخبز المدعم.

وجاءت تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف 40 جنيها للبطاقـة التـي تتلف بعـد سـنـة مـن تـاريـخ إصدارها، مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، بينما تكلفة إصدار بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد مبلغ 50 جنيهـا مـع إعطائهـا فتـرة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، على أن تتحمل الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها .

عـلى أن يقـوم المواطن بتسليم البطاقـة التالفـة إلـى مكتـب التـوين قبـل اسـتخراجه البطاقـة الجديدة، وقيـام مكتـب التموين بتخـريـم البطاقة المسلمة له وإرسالها إلـى المديرية التابعـة لهـا حـتـى يـتم إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيا .

بينما تضمنت المادة الثانية من التوجيه الوزاري منظومة إيصال صرف الخبز على الماكينات، وأن يتم تعديل نظام طباعـة الإيصالات الدالـة عـلـى صـرف الخبـز ويكتفـى بطباعـة ثـلاث إيصـالات صرف للخبز شهريا طبقا للآتي طباعة إيصال أول الشهر وطباعة إيصال منتصف الشهر وطباعة إيصال يوم 27 في الشهر .