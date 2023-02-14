كتب أحمد عرفة

أكدت وسائل إعلام أوكرانية، رصد بالونات مجهولة فوق العاصمة كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، إن هناك العديد من الأسلحة جاهزة للتسليم إلى أوكرانيا.

وأضاف "أوستن"، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن دول حلف الناتو خاصة "ألمانيا وكندا والبرتغال وإسبانيا والنرويج والدنمارك وهولندا" قرروا تسليم أوكرانيا بعض الدبابات.

وتابع أن هناك أنظمة دفاع جوي من نوع "سام" سوف يتم تسليمها في أقرب وقت إلى أوكرانيا، لافتًا إلى أن أستراليا ستقوم بتسليم أوكرانيا أنواع عدة من الذخائر بخلاف ما ستقدمه النرويج من دعم مادي يقدر بملايين الدولارات على مدار الـ5 أعوام المقبلة.

وأوضح أن كل هذا الدعم يمثل أهمية كبيرة لأوكرانيا في ميدان المعركة، خاصة أن كل القدرات التي تقدم إلى أوكرانيا تعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق النجاح من خلال التكامل بين هذه الأنظمة لدعم أوكرانيا من أجل الحصول على حريتها.

وأشار إلى أن وزراء دفاع الناتو يعملون على التأكد من تقديم المنح بالشكل الملائم والسليم، وأن الحلف يتواصل مع الجانب الأوكراني للتأكد من وصول جميع المعدات والأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية بسلام.

وذكر أن أوكرانيا كانت هدفًا يسيرًا للروس في بداية العمليات، مشيرًا إلى أن الجميع كان يعتقد أن تلك العملية سوف تؤثر سلبيًا على أوكرانيا، لكن ما حدث يظهر أن الشعب الأوكراني يمتلك بسالة كبيرة في ميدان المعركة.

واختتم "أوستن" أن الحلف يعمل من أجل الدفاع عن الأراضي الأوكرانية مع العمل توازيًا على حل النزاع بالطرق السلمية والتفاوض للحد من الخسائر في صفوف المدنيين والعسكريين، مؤكدًا أن هذا يعد إحدى قيم الحلف الذي سيظل متحدًا في تقديم الدعم الكامل للشعب الأوكراني لمساعدته على الصمود.