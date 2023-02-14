اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيلاروسيا: كان بإمكان أوكرانيا تجنب كارثة حال التزامها باتفاقيات مينسك

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 07:00 ص
بيلاروسيا: كان بإمكان أوكرانيا تجنب كارثة حال التزامها باتفاقيات مينسك بيلاروسيا
وكالات

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قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز: "إنه كان بإمكان أوكرانيا أن تتجنب وقوع أحداث كارثية إذا امتثلت لاتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أنه إذا تم إخبار الشعب والقيادة السياسية في أوكرانيا وقت توقيعهم اتفاقيات مينسك بما سيحدث نتيجة عدم امتثالهم لكان القرار أكثر وضوحا.

وأضاف المتحدث البيلاروسي - في تصريحات إعلامية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية - "لا ينبغي لأحد أن يصدق التكهنات مثل تصريحات الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو التي قال فيها إن اتفاقيات مينسك ضرورية لتقوية الجيش الأوكراني". 

وذكر جلاز أن اتفاقيات مينسك لعبت دورها..قائلا:"لقد أوقفت الاتفاقيات تصعيد النزاع وساعدت الناس وكان من الممكن تنفيذها، اليوم كان بإمكان أوكرانيا أن تتغير من تلقاء نفسها من الداخل بدون العمليات الكارثية والمأساوية التي تحدث هناك الآن". 


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