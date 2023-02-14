وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، سيتم تنظيم دقيقة صمت وطنية في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 24 فبراير لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا.

وومن المتوقع أن يقود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأمة في دقيقة صمت من داونينج ستريت.

وأشار الموقع إلى أن لحظة الصمت تلك ستمنح الفرصة لمواطني المملكة المتحدة للإشادة بشجاعة الشعب الأوكراني وإظهار تضامن المملكة المتحدة الثابت مع هذه الدولة.

وتشجع الحكومة البريطانية الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء المملكة المتحدة على المشاركة.

ويأتي تنظيم دقيقة الصمت الوطنية في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الوكراني فولوديمير زيلينكسي إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي. وقد شدد سوناك خلال الزيارة على التزام المملكة المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق سلام دائم لها.