وزير البترول يستعرض خطط تنمية الكشف البترولى الجديد شمال صفا بخليج السويس

كتبت - مروة الغول

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس على الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولى للبترول ايجبس 2023 ، حيث تم بحث انشطة الشركة فى مصر فى منطقة خليج السويس.

وخلال اللقاء تم استعراض خطط الشركة لتنمية الكشف البترولى الجديد (شمال صفا) التى حققتها فى منطقة خليج السويس، حيث وجه الملا بالتنسيق والتعاون بين الجانبين للانتهاء من التسهيلات وتركيب المعدات اللازمة للإسراع بوضع الكشف على الإنتاج.

ومن جانبه أكد الجروان على أن الشركة تسعى لبذل مزيد من الجهد لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك متابعة مستمرة لمراحل تنمية الكشف الجديد وتنسيق مع شركة بتروجت للانتهاء من تصنيع المنصة الخاصة بالكشف، وابدى الجروان إعجابه بمستوى وأداء المهندسين والجيولوجيين المصريين.

وحضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.