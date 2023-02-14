طارق الملا: التزام كويت إنرجى بخطط الحفر وزيادة الآبار يضيف للقطاع فرصاً كبيرة

كتبت -مروة الغول

وأوضح سونج أن العلاقة الممتدة مع وزارة البترول تحظى بالدعم والتعاون المثمر الذى يشجع الشركة على تكثيف وزيادة حجم أعمالها في مصر، وأن مشاركتها فى مؤتمر إيجبس تزيد من قوة علاقتها وتعاونها مع الشركات العاملة بقطاع البترول المصرى، وكذا وجودنا ضمن تجربة مصر والتى انتقلت بمستوى صناعة البترول بها للمستويات العالمية.

وأكد الملا أن التزام كويت إنرجى بخطط الحفر وزيادة الآبار يضيف لها ولقطاع البترول فرصاً كبيرة للنجاح، ورحب بدراسة دخول الشركة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض غاز الشعلة استثماراً لما لديها من خبرات فى هذه المجالات.

وحضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس كامل الصاوى رئيس كويت إنرجى مصر.