اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:55 م
أكرم القصاص
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طارق الملا: التزام كويت إنرجى بخطط الحفر وزيادة الآبار يضيف للقطاع فرصاً كبيرة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:55 م
طارق الملا: التزام كويت إنرجى بخطط الحفر وزيادة الآبار يضيف للقطاع فرصاً كبيرة وزير البترول خلال اللقاء
كتبت -مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة كويت انرجى المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023 برئاسة سونج يو، الرئيس التنفيذي لشركة UEG والرئيس التنفيذى للشركة، وتناول اللقاء استعراض أنشطة كويت انرجى فى البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها، والتحول الطاقى وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
 
وأوضح سونج أن العلاقة الممتدة مع وزارة البترول تحظى بالدعم والتعاون المثمر الذى يشجع الشركة على تكثيف وزيادة حجم أعمالها في مصر، وأن مشاركتها فى مؤتمر إيجبس تزيد من قوة علاقتها وتعاونها مع الشركات العاملة بقطاع البترول المصرى، وكذا وجودنا ضمن تجربة مصر والتى انتقلت بمستوى صناعة البترول بها للمستويات العالمية.
 
وأكد الملا أن التزام كويت إنرجى بخطط الحفر وزيادة الآبار يضيف لها ولقطاع البترول فرصاً كبيرة للنجاح، ورحب بدراسة دخول الشركة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض غاز الشعلة استثماراً لما لديها من خبرات فى هذه المجالات.
 
وحضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس كامل الصاوى رئيس كويت إنرجى مصر.

البترول

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