"مصر للطيران" تتسلم طائرة جديدة "إيرباص 321 نيو" نهاية فبراير الجارى

كتب أحمد مصطفى

كشف الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، أن الشركة الوطنية سوف تستقبل طائرة جديدة نهاية الشهر الجارى لضمها لأسطول الناقل الوطنى.

وقال الفريق محمد عباس خلال لقاؤه مع الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر للطيران ستضم طائرة جديدة من طراز A321 نيو، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستمر فى خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوى.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوى.

وتعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوى 4 طائرات.