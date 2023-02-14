مصرع شخص أسفل عجلات القطار بأحد المزلقانات فى المنيا

المنيا حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه، أسفل عجلات القطار، أثناء تخطى خاطئ لأحد المزلقانات بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا يفيد، بمصرع شخص يبلغ من العمر 60 عاما، أسفل عجلات القطار، بأحد المزلقانات بمركز سمالوط.

انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الواقعة التخطى الخاطئ لأحد المزلقانات.

وتم نقل الجثه إلى المستشفى النموذجى بسمالوط، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

فى سياق منفصل، كان الأهالي قد عثروا على جثة معلم متعفنة وملقاة داخل عقار بجوار مدرسة خاصة في أحد أحياء مدينة المنيا الجديدة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة "محمد .خ" 59 عاما، معلم، ملقاة داخل عمارة سكنية بجوار مدرسة خاصة في أحد أحياء مدينة المنيا الجديدة.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن جثة المعلم متعفنة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنيا العام، حيث كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.