مصرع شاب متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار فى قنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار، فى مركز دشنا شمال محافظة قنا، ونقله إلى المستشفى لإسعافه.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من قطار فى مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين أن الشاب يدعى مصطفى الصغير، أصيب فى السابق وبعد وصوله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى مركز دشنا، لاسيما أن الشاب عرف عنه الخلق ومعاملته الحسنة مع الأهالى ونعى العديد من صفحات التواصل الشاب وسط عبارات حزينة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى فى انتظار تصاريح الدفن اللأزمة.

وكان قد أصيب طبيب، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الزراعى " قنا_أسوان" بمحافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طيب فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى ربع نقل، على الطريق الزراعى " قنا - أسوان"، وتبين إصابة محمد مصطفى، 45 عاما، فى حادث التصادم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.