العثور على جثة شاب بها طلق نارى بمركز فرشوط فى قنا

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، ونقل الجثة للمشرحة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، من التعرف على جثة شخص مجذوب مجهولة الهوية، عثر عليها بجوار مزلقان السكة الحديد في مدينة قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد العثور على جثة شخص مجهول الهوية بجوار مزلقان مدينة قوص جنوب محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص مجذوب يدعى حسن حجازي محمد طه، 61 عامًا، مريض نفسيا من الجيزة ومقيم في قوص، متعفنة لوفاته منذ 3 أيام في الشارع ولا يوجد شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص.