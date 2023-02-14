محافظ جنوب سيناء يتفقد الموقع المقترح لإنشاء جدارية قادة مؤتمر تغير المناخ‎‎

جنوب سيناء - ياسر عامر

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم ، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، تابع فيها نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبني الرصد الأمني الموحد استعدادا لافتتاحه بالقريب العاجل.

يأتى ذلك في اطار الجولات التفقدية الميدانية المستمرة للوقوف علي موقف تنفيذ المشروعات الجارية، لمتابعة نسب التنفيذ، وتذليل العقبات التي قد تواجهها.

وأوضح المحافظ ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها حاليا.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، الموقع المقترح أمام المركز الدولي للمؤتمرات، لإنشاء جدارية قادة العالم المشاركين في قمة تغير المناخ التي عقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكان في استقبالهم بموقع العمل، القائمين بتنفيذ المشروع.



جولة محافظ جنوب سيناء



محافظ جنوب سيناء



جولة محافظ جنوب سيناء



جولة محافظ جنوب سيناء



جولة محافظ جنوب سيناء