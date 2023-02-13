42مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بالحى الأول فى أبو زنيمة وكورنيش أبو رديس

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير الصندوق الحضارى، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمنطقة الحى الأول بمدينة أبو زنيمة، للوقوف على وضع الحى الراهن، تمهيدا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالحى.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إن الحى الأول بمدينة أبوزنيمة يعد من المناطق العشوائية التى يجب تطويرها، وإنشاء إسكان حضارى يليق بالمواطنين، لافتا إلى أنه سيجرى البدء بتطوير البنية التحتية للحى، والتى تتضمن مرافق"المياه، الكهرباء، الصرف الصحي"، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 31 مليون جنيه، إضافة إلى إعادة تخطيط الطرق بالحى وتطويرها، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، بضرورة وضح خطة لتطوير المساكن بالحى من خلال إقامة نحو 15 عمارة، على أن تكون هذه العمارات تتضمن كافة المرافق، وذات مظهر حضارى يليق بالمواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير الصندوق الحضارى، على دعم الصندوق لكافة المشروعات التى من شأنها القضاء على العشوئيات بمحافظة جنوب سيناء، بهدف توفير مساكن حضارية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير الصندوق الحضارى، أنه سيجرى توصيل المرافق للحى الأول تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير سيناء، وبتمويل من صندوق التطوير الحضاري

كما تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء خالد صديق الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير الصندوق الحضارى، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة أبورديس، لمتابعة أعمال حماية المدينة من أخطار السيول جاء ذلك فى حضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير القناة وسيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظ.

وقال محافظ جنوب سيناء، أن الدولة عازمة على استكمال المشروعات الخاصة بحماية مدن وقرى ووديان محافظة جنوب سيناء من من أخطار السيول ما يحقق حماية البنية التحتية من طرق، كهرباء، مياه، صرف صحى إضافة إلى تخزين مياه السيول للاستفادة منها فى أعمال الزراعة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جارى إنشاء (بربخ) لاستكمال منظومة حماية مدينة ابورديس من أخطار السيول وأيضا حماية منطقة الكورنيش الجارى تنفيذها ضمن المشروعات الخدمية بالمدينة.وأشار المحافظ إلى أن البربخ يتضمن 9 عيون كل عين بعمق 2 متر لتسهيل عملية مرور مياه السيول من القناة الصناعية حتى تصب فى البحر لحماية منطقة الكورنيش الجارى تنفيذها بطول 2,5 مترا كمنطقة خدمية ترفيهية لمواطنى المدينة وزائريها.