لماذا تم اختيار "مصر للتأمين" ضمن 32 شركة ستطرح فى البورصة؟.. التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الحكومة مؤخرا عن طرح 32 شركة في البورصة، منها شركة مصر للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بجانب شقيقتها شركة مصر لتأمينات الحياة.. تعرف على أسباب اختيار مصر للتأمين، للطرح في البورصة .

1 - تواصل شركة مصر للتأمين، إنجاز التحول الرقمى بها، من خلال تقديم الخدمات التأمينية لعملائها، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة فى معظم الانشطة التأمينية.

2 - في مجال التصنيف الائتماني، حافظت شركات التأمين التابعة "شركة مصر للتأمين" و"شركة مصر لتأمينات الحياه " على التصنيف الائتماني من مؤسسة التصنيف العالمية A.M. Best عند مستوى ++B للتصنيف المالي FSR و bbb للتصنيف الائتماني ICR مع نظرة مستقبلية "مستقرة " لكلا التصنيفين.

3 – تم رفع تصنيف القوة المالية "المحلى" National Insurer Financial Strength (IFS) لشركة مصر للتأمين من مؤسسة فيتش من مستوى AA (egy) الى مستوى AA+ (egy).

4 – حققت الشركة جملة أقساط خلال العام المالي 2021/2022 بلغت قيمتها 10.4 مليار جنيه مقابل 9.6 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة قدرها 797 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 8.3 .%.

5 - بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2021/2022 مبلغ 3.9 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل ارتفاع قدره 9.5% ، وذلك بحسب تصريحات عمر جودة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة .

6 - بلغ إجمالي استثمارات الشركة في 30/6/2022 مبلغ 39.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 33.2 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 19.8%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2022 بلغت 22.7 مليار جنيه مقابل 19.0 مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو 19.8%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 15.2 مليار جنيه فى 30/6/2022 مقابل 13.7مليار جنيه في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 10.5%.

7 - ارتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2022 ليبلغ 2.738 مليار جنيه مقابل 2.256 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2021 بمعدل نمو قدره 21.4%.