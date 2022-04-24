عمر جودة: استثمارات مصر للتأمين بلغت 33.2 مليار جنيه العام الماضى

كتب عبد الحليم سالم

كشف عمر جودة العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالي 2020/2021 بمبلغ 9.6 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه، محققة خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 249 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.7%.

جاء ذلك على هامش حفل إفطار الشركة اليوم، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، وباسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين لتكريم شركات الوساطة والوسطاء والمتميزين وتم منح درع الشركة للوزير ولرئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين .

أضاف جودة أن إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30/6/2021 مبلغ 33.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.3 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 17.1%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2021 بلغت 19.0 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 31.9%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 13.7 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل 13.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 4.3%.

ونوه انه بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 4.0 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل انخفاض قدره (10.4%) ، لافتا أن صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2021 ارتفع ليبلغ 2.256 مليار جنيه مقابل 2.235 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 1.0%.

أشار انه يتم مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ابتكار خدمات تامينية متميزة تلبي احتياجات العملاء وبتكلفة تتناسب مع امكانياتهم واتباع طرق تسويقة مبتكرة للوصول للعملاء ، بجانب الدخول في شراكات وابرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل اسرع ، والاستفادة من التحول الرقمي من اجل تحسين اليه التعامل مع العملاء وفتح قنوات اتصال جديدة معهم وتيسير طرق السداد والتحصيل الالكتروني بالتنسيق مع مجموعة مصر القابضة للتامين برئاسة باسل الحينى.