عمر جودة: استثمارات مصر للتأمين بلغت 33.2 مليار جنيه العام الماضى

كشف عمر جودة العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين، أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالي 2020/2021 بمبلغ 9.6 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه، محققة خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 249 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.7%.
جاء ذلك على هامش حفل إفطار الشركة اليوم، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، وباسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين لتكريم شركات الوساطة والوسطاء والمتميزين وتم منح درع الشركة للوزير ولرئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين .
أضاف جودة أن إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30/6/2021 مبلغ 33.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.3 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 17.1%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2021 بلغت 19.0 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 31.9%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 13.7 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل 13.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 4.3%.
ونوه انه بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 4.0 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل انخفاض قدره (10.4%) ، لافتا أن صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2021 ارتفع ليبلغ 2.256 مليار جنيه مقابل 2.235 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 1.0%.
أشار انه يتم مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ابتكار خدمات تامينية متميزة تلبي احتياجات العملاء وبتكلفة تتناسب مع امكانياتهم واتباع طرق تسويقة مبتكرة للوصول للعملاء ، بجانب الدخول في شراكات وابرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل اسرع ، والاستفادة من التحول الرقمي من اجل تحسين اليه التعامل مع العملاء وفتح قنوات اتصال جديدة معهم وتيسير طرق السداد والتحصيل الالكتروني بالتنسيق مع مجموعة مصر القابضة للتامين برئاسة باسل الحينى.
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