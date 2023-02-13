البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه مدفوعة بتنفيذ صفقة على المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 17306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2876 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 20315 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 7130 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 4404 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3443 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة لعدد 91.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه، وذلك في إطار إعادة الهيكلة فيما بين المجموعات المرتبطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 130 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 45.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وجدوى للتنمية الصناعية، 94 ألف سهم، 2000 سهم، 91 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 300 ألف سهم، 125 ألف سهم، 800 سهم، 22 ألف سهم، 85.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 656.3 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 682.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.92%، شراء الثانية 500 ألف سهم خزينة وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.435% من أسهم رأس المال.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حقق البنك التجاري الدولي (مصر) صافي الدخل من العائد 31 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 25 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح 16.2 مليار جنيه مقارنةً مع 13.3 مليار جنيه.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) صافي مبيعات بلغت 217.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 166.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30%، وبلغ صافي الربح 23.6 مليون جنيه مقارنة مع 5.4 مليون جنيه بنسبة نمو 333%.

حققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33%، وبلغ صافي الربح 604.4 مليون جنيه مقارنة مع 331.2 مليون جنيه بنسبة نمو 82%.