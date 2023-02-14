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قضايا هامة أمام النواب.."الوطنية للصحافة" تناقش قضية الوعى مع لجنة حقوق الإنسان وطلبات إحاطة لوزيرة البيئة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:00 ص
قضايا هامة أمام النواب.."الوطنية للصحافة" تناقش قضية الوعى مع لجنة حقوق الإنسان وطلبات إحاطة لوزيرة البيئة مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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تفتح اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها غدا الثلاثاء عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها لقاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، مع الهيئة الوطنية للصحافة بشأن استخدام المنصات الإعلامية المختلفة لنشر الوعي بقيم ومبادئ حقوق الانسان.
 
وتستعرض لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي،  استراتيجية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فيما تبحث لجنة الشؤون الافريقية، برئاسة النائب شريف الجبلي، خطة وزارة التجارة والصناعة في الشأن الأفريقي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي بهدف زيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، والتعرف على حجم الصادرات المصرية لأفريقيا".
 
وتضع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، علي أجندتها، طلبات إحاطة موجه إلي وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مقدمة من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن عدم تفعيل المادة (27) من قانون البيئة والتي تنص على أنه "تخصص في كل حي وفي كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على إن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة هذه المشاتل".
 
يأتي ذلك إلي جانب مناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن عدم تشغيل مصنع تدوير القمامة، وتوحيد جهاز النظافة والتجميل لرفع كفاءة تشغيله وتحسين منظومة النظافة بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
 
 
 
 
 

مجلس النواب

المنصات الاعلامية

حقوق الانسان

الوطنية للصحافة

التجارة

البيئة



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