"طب الزقازيق" تحتفل بتخرج الدفعة 49 من الطلاب الوافدين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق بمشاركة أعضاء اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، حفل تخريج الدفعة (49) للطلاب الوافدين بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وسط أجواء احتفالية وفقرات غنائية وفنية متنوعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق وبإشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شارك فى الاحتفالية الدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وعدداً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقد بدأت فعاليات الحفل بالنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ثم قدم الدكتور عاطف حسين التهنئة للخريجين بانتهاء مرحلة الدراسة وبداية مرحلة جديدة من حياتهم العملية وممارسة مهنة إنسانية جليلة هى مهنة الطب، وأكد على أن الجامعة تولى اهتماما خاصاً بالدارسين من الطلاب الوافدين، حيث تتبنى الجامعة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لهم ودمجهم فى مختلف الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد عنانى عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من الطلاب الوافدين، مشيراً إلى أن يوم التخرج هو يوم الحصاد الذى يجنى فيه الطلاب ثمار جهدهم الذى استمر لسنوات، وأكد أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لمصر عند عودتهم لبلادهم، وتمنى لهم التوفيق والسداد فى حياتهم العملية القادمة، وفى ختام الحفل تم تكريم الخريجين الوافدين من عدة دول.