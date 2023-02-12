رئيس جامعة الزقازيق يصدر عدة قرارات بتعيين وكلاء جدد ببعض بالكليات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق عدة قرارات بتعيين عدداً من الوكلاء الجدد ببعض الكليات، فقد قرر تعيين الدكتور خالد محمد حسني الأستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات ، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح عبدالواحد محمد التهامي الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتورة حنان محمد محمود مصطفي الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة عطية جابر الأستاذ بقسم إدارة التمريض وكيلا لكلية التمريض لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور نصير محمد السيد رئيس قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصمت إبراهيم السعيد رئيس قسم مراقبة الأغذية بكلية الطب البيطري وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل أحمد عبد التواب الأستاذ بقسم علاج وصيانة الآثار وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار كل منهم٠

وأصدر رئيس الجامعة القرار رقم 219 لسنة 2023، بتكليف الدكتور إيهاب رشدي محمد، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات، بكلية الحاسبات للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمي ينتهي في نهاية يوليو القادم٠