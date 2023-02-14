ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية فى حملة لحماية المستهلك ببنى سويف

واصلت محافظة بني سويف جهودها لتنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالعمل المستمر على تحقيق الانضباط في الأسواق من خلال تطبيق القانون، لمواجهة كافة صورة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار واحتكار بعض السلع والمغالاة في الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك من خلال الأجهزة والجهات المعنية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قاد "اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،حملة لجنة حماية المستهلك، والتي استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وبعض المراكز والمنشآت الطبية والعبادات الخاصة والمعامل بدائرة مركز ومدينة بني سويف،وذلك بحضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، فواز رجب نائب رئيس المدينة، والدكتور سامي الدهشوري مدير المجازر بالطب البيطري، ومسؤولى التموين والصحة والإشغالات.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد المحال التجارية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمجلس قروي شريف باشا لحيازة وعرض لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، ومحضرين لمسئولين عن مطعمين لحيازة لحوم وكبدة ومجمدات منتهية الصلاحية بمدينة بني سويف، كما تم اتخاذ الإجراء القانونية حيال عدد من العيادات الطبية وأحد الحضانات، لإدارتها بدون ترخيص وفض أختام بمعامل تحاليل، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفى سياق منفصل قام " اليوم " اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بالإِشراف على إيقاف أعمال بناءين مخالفين في مدينة بني سويف ، وذلك خلال جولته، حيث وجه بالتحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ، كما أحال للتحقيق مسؤولي الاشغالات ورئيسي المنطقة الأول والثانية اللاتين بهما المخالفات، لتراخيهما في رصد المخالفة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تنفيذ جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف ، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مي أية مخالفات مستجدة والتي يتم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.