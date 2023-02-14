شخصان يسرقان 10 ملايين جنيه من شقة بالأزبكية لتوظيفها لدى "مستريح"

كتب - أحمد عبد الهادي

اعترف شخصان بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى 10 ملايين جنيه من داخل الشقة سكنه، بأسلوب "كسر كالون باب الشقة"، واعترف الثانى بتوظيفها لدى (شخصين مقيمان بمحافظة المنوفية) بهدف التربح منها، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره (5 ملايين جنيه)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريباً.

تفاصيل الواقعة:

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة مبلغ مالى 10 ملايين جنيه من داخل الشقة سكنه، بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب الشقة "بأسلوب الضغط" باستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قرابة 4 مليون جنيه "من متحصلات واقعة السرقة"، 2 طبنجة صوت ، السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، بعض المستندات والأوراق الشخصية "مزورة".