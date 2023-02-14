زراعة 252 ألف فدان محاصيل حقلية و29 ألفا خضراوات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ،باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 4 حتى 10 فبراير الجاري"، والذي تضمن الإشارة إلى عقد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات الزراعية بإدارتي ببا وسمسطا وخلال الاجتماع تم الانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح، والتأكيد على الانتهاء من صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية القائمة، وأهمية مطابقة الحصر الفعلي للمحاصيل الشتوية وتسجيلة على المنظومة. بجانب المتابعة والمرور على زمام كل جمعية وذلك للتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة أعمال الري الحديث، ومناقشة المزارعين في أهم مشاكلهم ورفعها إلى المسئولين.

بينما قامت المديرية بتكثيف الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالاشتراك مع مفتشى تموين الواسطى بالمرور على ٤ محلات مبيدات وأسمدة بنواحي مركز الواسطى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ضبط محل يدار بدون ترخيص، والتحفظ على٥٤ عبوة منها ما هو منتهى الصلاحية أو غير مسجل بوزارة الزراعة لحين ورود أذن النيابة بإعدامها.

و تضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 252 ألف 278 فدان محاصيل حقلية (كالقمح، البرسيم، البنجر، البصل، الثوم، الفول، الحمص، الحلبة، القصب، الحدائق)، و29 ألف 279 فدان محاصيل خضر(طماطم، بطاطس، باذنجان، كرنب،جزر، لفت، سبانخ، فاصوليا، بسلة، كرات، فلفل)، بجانب 11 آلاف 404 فدان من المحاصيل الطبية والعطرية(شيح، نعناع، عتر، شبت، بقدونس، كسبرة، كرفس، كلانديولا، ينسون، ياسمين).

فيما تتواصل متابعة أعمال الحملة القومية للنهوض بمحصولي الفول والقمح، والتي قامت بتنفيذ ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية المعتمدة في مرحلة بداية مرحلة التزهر لمحصول الفول البلدي، وكذا المرحلة الحالية من حياة محصول القمح، بجانب تنفيذ مدرسة حقلية عن محصول القمح، شملت موضوعات (إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وأهم الآفات والأمراض التي تصيب محصول القمح في جميع مراحل النمو، مقاومة الحشائش وكرق علاجها).

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فيما بلغ إجمالي كروت الفلاح المسجلة 206 آلاف و98، من إجمالي عدد الحائزين 268 ألفًا و945 حائزًا، في حين تم إطلاق حملة القضاء على القوارض حول محصول القمح بالفشن، حيث تم التجهيز لأعمال صيانة وتحزيم القمح قبل طرد السنابل لموسم 2023 وذلك في 23 يتم تنفيذ الحملة بها للقضاء على القوارض وخاصة الفئران، حيث تم البدء بقرى الفنت، أبسوج، كفر منسابة.