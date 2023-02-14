محافظ بنى سوف: التحقيق فى مخالفات رصدتها لجان المتابعة داخل الوحدات الصحية

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذى عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية ننا والوحدة الصحية بقرية أبو شهبة بمركز إهناسيا، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "، وأعضاء لجان المتابعة.

تم المرورعلى الوحدة الصحية بقرية أبو شهبة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير فى أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وتوقيع بعض الأطباء ليوم لاحق ليوم الزيارة، وتعطل كرسى عيادة الأسنان، وعدم توافر اشتراطات مكافحة العدوى بها، بينما أسفر المرور على الوحدة المحلية لقرية ننا عن وجود إشغالات محلات وتشوينات زلط ورمال بالشارع الرئيسى للقرية، وحاجة بعض معدات العمل بالحملة الميكانيكية للوحدة لصيانة ورفع كفاءة.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التى تم رصدها، والتوقيع المسبق بسجل الحضور والانصراف، وكذا تحديد المسئولية فى عدم اتباع اشتراطات مكافحة العدوى فيما يخص أدوات عيادة الأسنان، مع تكثيف المتابعة للوحدات الصحية بدائرة المحافظة، والعمل على تلافى الملاحظات، كما تم تكليف رئيس مدينة إهناسيا باسيفاء حالات الغياب وترك العمل، وإعطاء أهمية لملفات التصالح، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح المعدات المعطلة، ورفع الإشغالات بالطريق العام، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التى رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.