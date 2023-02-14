رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يحيل 10 عاملين بوحدة صحية للتحقيق لتركهم العمل

أحال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص فى المنيا 10 من العاملين من أطباء وفنى وإدارى وتمريض بوحدتين صحيتين تابعتين للمركز، للتحقيق لتركهم العمل ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بداخل القرى وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 10 أطباء وتمريض وفنى وإدارى فقام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق، ورفع مذكرة إلى اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بناء على التقرير الذى أعدته إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ورئيس المركز والمدينة تنفيذًا لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضمانًا لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذى يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافى المخالفات.