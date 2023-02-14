رئيس مدينة ملوى: تكليف لجنة لاختيار موقع إنشاء مدرسة بقرية دير الملاك

المنيا-حسن عبد الغفار

كلف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، لجنة لسرعة عمل معاينات خلال الخمس سنوات لاختيار موقع لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية دير الملاك وذلك لخدمة اهالينا بدير الملاك وتلبية لمطالب أهالي القرية.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وطبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، بالتشغيل المؤقت لمدرسة دير الملاك بمركز ملوى.

كما أعلنت الوحدة المحلية، أن الأعمال الجارية لإنشاء كوبرى الشرفية بقرية شرموخ التابعة للمركز، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن ناحية أخرى، تواصل الوحدات المحلية جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، والمتابعة الميدانية والمستمرة لكافة قطاعات العمل بالنظافة والتجميل لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

من جانبه، تابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف شارع بورسعيد بحي شمال المدينة، مؤكدا ًعلى الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية للطريق ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات، كما تفقد جهود إدارة الرصف في رد الشيء لأصله وإصلاح البلدورات بمحيط الميدان وتغيير البلاط بميدان الأورام للحفاظ على جمال مدينة المنيا.

وفى سياق متصل، تابع رئيس المركز جهود قطاع النظافة والتجميل، حيث نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة وقص الأشجار بكورنيش النيل بميدان العمري بمنطقة الحبشي للحفاظ على جمال المدينة، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة بكوبري النيل وطريق الشرفا، مؤكدا ً على مواصلة تكثيف حملات النظافة بالطرق والاهتمام بأعمال التجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.