خيط الجريمة.. قصة عامل قتل سيدة بـ"شاكوش" لسرقتها فى سوهاج

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى ساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

قاد الأهالى بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، رجال الأمن وفريق النيابة العامة، لكشف المتهم الرئيسى وراء قتل سيدة بدائرة القسم، بعدما عثر عليها الأهالى داخل شقتها غارقة في دمائها واخطروا رجال المباحث بالواقعة ، واستدعت النيابة الجيران والاهالى لسؤالهم حول الواقعة الذين أفادوا بمواصفات المتهم نظرا لوجود خلافات سابقة بينمهما.

تفاصيل الواقعة بدأت فى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليها في مسكتها والعثور على جثتها غارقة في دمائها ،وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث توجه المتهم إلى منزل المجنى وانهال عليها بشاكوش على رأسها حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.